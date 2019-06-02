Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в сезоне-2018/19 в ЛЧ

УЕФА на своём официальном сайте обнародовал список лучших 10 голов в Лиге чемпионов сезона-2018/19.
Первое место в рейтинге занял мяч, забитый форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду в ворота своей бывшей команды «Манчестер Юнайтед». На втором месте оказался гол Лионеля Месси в ворота «Ливерпуля» в полуфинале турнира, забитый со штрафного. Третье место досталось Садио Мане и его забитому голу «Баварии» в 1/8 финала.
Дальше в списке расположились: Иван Ракитич («Барселона», гол в ворота «Тоттенхэм Хотспур»), Лерой Зане («Манчестер Сити», гол в ворота «Хоффенхайма»), Килиан Мбаппе («ПСЖ», гол в ворота «Манчестер Юнайтед»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», гол в ворота «Шахтёра»), Усман Дембеле («Барселона», гол в ворота «Тоттенхэм Хотспур»), Филиппе Коутиньо («Барселона», гол в ворота «Манчестер Юнайтед»), Луис Суарес («Барселона», гол в ворота «Ливерпуля»).
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