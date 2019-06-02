Де Дзерби стал фаворитом на пост главного тренера «Ромы»
Новым главным тренером «Ромы» может стать наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, римский клуб рассматривает кандидатуры Де Дзерби и наставника «Шахтёра» Паулу Фонсеки. Ожидается, что решение будет принято к 4 июня. Руководство римлян склоняется к варианту с Де Дзерби, так как он является итальянцем. Также стиль игры его команды нравится боссам «Ромы». На посту наставника «волков» Де Дзерби может стать преемником Клаудио Раньери, который покинул клуб по окончании сезона.
В завершившемся сезоне «Рома», набрав 66 очков, финишировала на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А. В следующем сезоне римляне будут выступать в Лиге Европы.
«Рома» предложила тренеру «Шахтёра» Фонсеке контракт на € 2,5 млн в год
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