«Рома» предложила тренеру «Шахтёра» Фонсеке контракт на € 2,5 млн в год

По информации Football Italia, португальский тренер донецкого «Шахтёра» Паулу Фонсека может возглавить итальянскую «Рому». Сообщается, что специалисту предлагают трёхлетний контракт с зарплатой € 2,5 млн. Также возможны бонусы.
Фонсека является главным фаворитом на пост наставника «Ромы». Клубу из столицы Италии отказали Антонио Конте («Интер»), Маурицио Сарри («Челси») и Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»). Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович, чью кандидатуру также рассматривали римляне, скорее всего останется на нынешнем месте работы.
Фонсека руководит «Шахтёром» с 2016 года. Он привёл команду к трём победам в чемпионате и Кубке Украины. Ранее президент «Шахтёра» Ринат Ахметов заявлял о готовности отпустить Фонсеку, если поступит предложение из топ-клуба.
- 2 июня 2019
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