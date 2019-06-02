«Тоттенхэм» провёл переговоры с Себальосом
Полузащитник «Реала» Даниель Себальос может продолжить карьеру в «Тоттенхэм Хотспур», утверждает footballinsider247.com.
По информации источника, «шпоры» рассматривают 22-летнего хавбека «сливочных» в качестве приоритетного кандидата на замену своему игроку середины поля Кристиану Эриксену, который может сменить команду в летнее трансферное окно. Лондонский клуб уже провёл переговоры с футболистом относительно его возможного трансфера.
В завершившемся сезоне Себальос сыграл 34 матча на клубном уровне. В активе полузащитника 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт игрока с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 20 млн.
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