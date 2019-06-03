Вратарь «Реала» Навас может продолжить карьеру в «Бенфике»

Голкипер «Реала» Кейлор Навас в ближайшее время может стать игроком «Бенфики». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Изначально лиссабонский клуб планировал приобрести запасного вратаря «Барселоны» Яспера Силлессена, но отказался от трансфера из-за высокой стоимости игрока, за которого просили не менее € 60 млн.
Теперь «Бенфика» активно ведёт переговоры с Навасом и пытается добиться того, чтобы часть зарплаты после перехода голкипера продолжал платить мадридский клуб.
32-летний Навас выступает за «Реал» с 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие в десяти матчах чемпионата Испании, в которых пропустил восемь голов. Также на его счету два пропущенных гола в трёх матчах Лиги чемпионов. В составе «Королевского клуба» Навас трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Испании.
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