Тайсон может перейти в «Рому», если её возглавит Фонсека

Полузащитник «Шахтёра» Тайсон может перейти в «Рому».



Трансфер 31-летнего бразильца вероятен в случае назначения на пост главного тренера римлян Пауло Фонсеки, который на данный момент возглавляет донецкий клуб.



Сам Тайсон не против сменить обстановку после 9 лет, проведённых в «Шахтёре».

В завершившемся чемпионате Украины бразилец сыграл 25 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 12 голевых передач.

Напомним, Фонсека является главным фаворитом на пост наставника «Ромы». Клубу из столицы Италии отказали Антонио Конте («Интер»), Маурицио Сарри («Челси») и Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»). Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович, чью кандидатуру также рассматривали римляне, скорее всего останется на нынешнем месте работы.

