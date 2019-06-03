Алдервейрелд в следующем сезоне хочет снова дойти до финала Лиги чемпионов

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2) заявил, что в следующем сезоне его команда хочет повторить успех и дойти до решающего матча еврокубка.

«Конечно, все очень разочарованы, но мы должны смотреть на это так: это следующий шаг, который мы сделали, и теперь мы должны продолжать идти вперёд. Не надо думать: „О, мы довольны финалом и, может быть, через пару лет мы вернёмся“. Не-нет. В следующем году мы хотим быть здесь снова.



Это менталитет, философия, которая у нас есть. Чтобы каждый сезон быть лучше. С новым стадионом, с новой атмосферой в команде. Каждый год в Лиге чемпионов мы становились лучше. Сейчас сложно говорить о следующем сезоне. Мы очень разочарованы. Но через пару дней нам нужно собраться с мыслями, а потом думать о следующем сезоне», — цитирует бельгийского футболиста Mirror.