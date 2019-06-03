«Рубин» объявил об уходе Устинова
В связи с истечением срока действия контракта «Рубин» покидает 28-летний защитник Виталий Устинов. За «Рубин» он сыграл в 46 матчах, в которых забил один мяч.
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«Спасибо Виталию за время, проведённое в нашем клубе, желаем всяческих успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в официальном «твиттере» казанской команды.
Устинов — воспитанник школы ФК «Ратмир», а потом ФК «Москва». В 2010 году перешёл в «Рубин», а затем на правах аренды выступал за нижнекамский «Нефтехимик», вместе с которым по итогам сезона-2011/12 занял первое место в зоне «Урал-Поволжье». Также защитник выступал за «Ротор» и «Ростов» на правах аренды.
«Рубин» по итогам прошедшего сезона занял 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 3 июня 2019
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