«Рубин» объявил об уходе Устинова

В связи с истечением срока действия контракта «Рубин» покидает 28-летний защитник Виталий Устинов. За «Рубин» он сыграл в 46 матчах, в которых забил один мяч.

⠀

«Спасибо Виталию за время, проведённое в нашем клубе, желаем всяческих успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в официальном «твиттере» казанской команды.

Устинов — воспитанник школы ФК «Ратмир», а потом ФК «Москва». В 2010 году перешёл в «Рубин», а затем на правах аренды выступал за нижнекамский «Нефтехимик», вместе с которым по итогам сезона-2011/12 занял первое место в зоне «Урал-Поволжье». Также защитник выступал за «Ротор» и «Ростов» на правах аренды.

«Рубин» по итогам прошедшего сезона занял 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.