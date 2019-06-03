Сборная России — «Чертаново»: Газинский получил травму и покинул поле

Сборная России и «Чертаново» проводят контрольный матч в Новогорске. За развитием событий в игре можно следить на «Чемпионате». В настоящий момент сборная ведёт в счёте — 1:0.



В первом тайме покинуть поле был вынужден полузащитник национальной команды Юрий Газинский. Футболист «Краснодара» получил травму плеча и был заменён. Вместо него в игру вступил Ильзат Ахметов из ЦСКА.

В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде. С календарём матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года можно ознакомиться, перейдя по ссылке.