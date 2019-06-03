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Сборная России разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Футбол / Сборная России 0

Сборная России в контрольном матче разгромила «Чертаново» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Новогорске.

Счёт в начале матча открыл форвард «Зенита» Артём Дзюба. В середине первого тайма преимущество российской национальной команды увеличил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. На 42-й минуте счёт до крупного довёл хавбек «Монако» Александр Головин. В начале второго тайма четвёртый гол забил нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов. Вскоре пятый гол в ворота чертановцев провёл форвард ЦСКА Фёдор Чалов. Точку в матче поставил полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов.

В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
03 июня 2019, понедельник. 16:00 МСК
Россия
6 : 0
Чертаново
Москва
1:0 – Дзюба – 7, 2:0 – Миранчук – 26, 3:0 – Головин – 42, 4:0 – Смолов – 46, 5:0 – Чалов – 61, 6:0 – Мирзов – 77
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