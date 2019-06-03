Сборная России разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России в контрольном матче разгромила «Чертаново» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Новогорске.

Счёт в начале матча открыл форвард «Зенита» Артём Дзюба. В середине первого тайма преимущество российской национальной команды увеличил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. На 42-й минуте счёт до крупного довёл хавбек «Монако» Александр Головин. В начале второго тайма четвёртый гол забил нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов. Вскоре пятый гол в ворота чертановцев провёл форвард ЦСКА Фёдор Чалов. Точку в матче поставил полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов.

В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде.