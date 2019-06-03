Зобнин: если бы не вызвали в сборную, было бы сложнее забывать сезон

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин прокомментировал победу в товарищеском матче с «Чертаново» (6:0).
«Сыграли в игру прежде всего для тонуса, вспомнить взаимодействия. Сезон закончился давно, удалось полностью переключиться на сборную. Здесь уже другие цели, задачи. Если бы я не вызывался, было бы сложнее забывать сезон.
У нас каждый день подготовка, мы активно готовимся к матчу с Сан-Марино. Сегодня что-то получилось, что-то нет. По моим личным ощущениям сложнее играть с тем соперником, которого не знаешь. Осинькин — очень грамотный тренер. „Чертаново“ сегодня хорошо оборонялся, пытался создать нам проблемы. Не буду говорить про результат в грядущем матче, главное — взять три очка. Если много забьём, будет хорошо», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
- 3 июня 2019
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