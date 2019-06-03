«Енисей» объявил об уходе 10 футболистов

Красноярский «Енисей» объявил об уходе из команды 10 футболистов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Енисей» покинули: вратари Давид Юрченко и Юрий Нестеренко, защитники Дмитрий Ятченко и Бабакар Сарр, полузащитники Павел Комолов, Фегор Огуде, Дмитрий Торбинский, Арсен Хубулов и Михаил Костюков, нападающий Александр Кутьин.

Клуб поблагодарил футболистов за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере. При этом в «Енисей» из аренды вернулись голкипер Михаил Филиппов и защитник Шамиль Гасанов.

«Енисей» финишировал на 16-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вылетел в Футбольную национальную лигу.

15 июня клуб начнёт готовиться к новому сезону. Напомним, что по окончании минувшего сезона команду покинул главный тренер Дмитрий Аленичев.