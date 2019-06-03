«Енисей» объявил об уходе 10 футболистов

Красноярский «Енисей» объявил об уходе из команды 10 футболистов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«Енисей» покинули: вратари Давид Юрченко и Юрий Нестеренко, защитники Дмитрий Ятченко и Бабакар Сарр, полузащитники Павел Комолов, Фегор Огуде, Дмитрий Торбинский, Арсен Хубулов и Михаил Костюков, нападающий Александр Кутьин.
Клуб поблагодарил футболистов за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере. При этом в «Енисей» из аренды вернулись голкипер Михаил Филиппов и защитник Шамиль Гасанов.
«Енисей» финишировал на 16-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вылетел в Футбольную национальную лигу.
15 июня клуб начнёт готовиться к новому сезону. Напомним, что по окончании минувшего сезона команду покинул главный тренер Дмитрий Аленичев.
- 3 июня 2019
-
20:59
-
20:55
-
20:39
-
20:37
-
20:23
-
20:10
-
19:59
-
19:55
-
19:50
-
19:25
-
19:25
-
19:14
-
18:59
-
18:40
-
18:32
-
18:26
-
18:21
-
18:21
-
18:16
-
18:10
-
18:07
-
17:49
-
17:42
-
17:32
-
17:18
-
17:17
-
17:08
-
17:05
-
16:59
-
16:48
-
16:48
-
16:31
-
16:24
-
16:22
-
16:14