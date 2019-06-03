Беккенбауэр: Клопп — лучший тренер в мире, он лицо немецкого футбола

Бывший президент «Баварии» Франц Беккенбауэр высоко оценил работу главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, отметив, что хотел бы видеть немецкого специалиста на посту наставника мюнхенского клуба.



«Клопп умеет быстро перестроить игру. То, что началось в дортмундской „Боруссии“, он смог улучшить в „Ливерпуле“. Теперь Клопп — лицо немецкого футбола. Я не хочу ничего больше, чем видеть Клоппа на посту тренера „Баварии“. Он был бы идеальным вариантом для мюнхенцев. Клопп — лучший тренер в мире», — приводит слова Беккенбауэра Bild.



«Ливерпуль» под руководством Клоппа одержал победу в финальном матче Лиги чемпионов в сезоне-2018/19 с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0). В Германии Клопп на протяжении четырёх лет был тренером дортмундской «Боруссии».