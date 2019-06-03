Гвардиола: «Ливерпуль» не будет единственным соперником «МС» за титул в АПЛ
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что «Ливерпуль» будет не единственным претендентом на чемпионство в английской Премьер-лиге в следующем сезоне.
«Ливерпуль» не будет единственным соперником «Манчестер Сити» в борьбе за титул чемпиона Англии в следующем сезоне. Помимо них, есть ещё пять сильных команд, поэтому английская Премьер-лига такая сложная. В следующем сезоне мы начнём с нуля и посмотрим, что получится», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
Напомним, «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы набрал 98 очков и стал чемпионом Англии по итогам сезона-2018/19. «Ливерпуль» занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступив «горожанам» одно очко.
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