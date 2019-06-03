«Севилья» объявила о переходе защитника «Нанта» Карлоса
Бразильский защитник «Нанта» Диего Карлос перешёл в «Севилью». Об этом сообщает официальный «твиттер» испанского клуба.
Футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал с испанским клубом пятилетний контракт. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит за € 15 млн.
26-летний Карлос выступал за «Нант» с 2016 года. Всего за французский клуб он провёл 108 матчей во всех турнирах, в которых стал автором четырёх забитых мячей. Ранее он играл также за «Деспортиво Бразил», «Сан-Паулу», «Паулисту», «Мадурейру», «Эшторил» и «Порту».
В завершившемся сезоне «Севилья» заняла пятое место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 59 очков. В следующем сезоне клуб будет участвовать в Лиге Европы.
СМИ: Лопетеги возглавит «Севилью»
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