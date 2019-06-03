Министр спорта Нижегородской области: нет задачи добиться рекорда в ущерб доходу

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов отметил, что область не намерена увеличивать квоту на бесплатные билеты на матчи «Нижнего Новгорода», чтобы установить рекорд посещаемости.



«На данный момент прямого бюджетного финансирования клуба нет. Решение о необходимости дополнительного финансирования будет принято губернатором Нижегородской области Глебом Сергеевичем Никитиным, который активно поддерживает местный футбольный клуб и развитие спортивной деятельности в регионе.



Что касается бесплатных билетов, благодаря которым стадион заполняется значительно больше, чем мог бы, то мы не хвастаемся посещаемостью, а стараемся выполнять заявки организаций в рамках социальной программы на посещение матчей клуба, поступающие и в Министерство спорта Нижегородской области, и напрямую в «Нижний Новгород». Высокий интерес нижегородцев к футболу связан в первую очередь с показательными результатами команды, а также хорошей спортивной инфраструктурой, оставшейся нам в наследие после чемпионата мира.



Нет задачи добиться рекорда посещаемости в ущерб доходам клуба от продажи билетов. У «Нижнего Новгорода» есть постоянная квота на бесплатные билеты, но несмотря на неё, количество проданных билетов на матчи постоянно растёт. 26 августа на игре с «Авангардом» мы побили рекорд нынешнего сезона по посещаемости матчей. Матч посетили 31 369 человек», — сказал Панов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Слюсаренко.

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