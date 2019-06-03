Джеррард: Хендерсон — настоящий профессионал, он безупречен

Главный тренер «Рейнджерс» и бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард высоко оценил работу полузащитника мерсисайдцев Джордана Хендерсона.
«Когда Джордан поднял трофей над головой, у меня появилось чувство гордости. Я горжусь тем, что „Ливерпуль“ вернулся на вершину европейского футбола, и особенно горжусь Джорданом, потому что знаю, как тяжело он работает. Я знаю, на какие жертвы ему пришлось пойти, знаю давление, под которым он находится.
Если бы мне пришлось назвать того, кого я считаю настоящим профессионалом, Джордан был бы в самом верху списка. Он безупречен. Люди не видят того, что происходит за кулисами, но Хендерсон — настоящий образец для подражания. Он самоотверженный. Он из тех, что останется в конце очереди, потому что в первую очередь думает о других. Он сам ставит Джордана Хендерсона последним.
Всё это важно, но он также, безусловно, является лучшим игроком. У него есть сила, техника и множество отличных качеств. Он — ключ к успеху „Ливерпуля“, — приводит слова Джеррарда The Times.
- 3 июня 2019
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