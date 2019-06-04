Сын Рейеса продолжит карьеру в «Реале»

Хосе Рейес-младший, старший сын бывшего игрока сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, продолжит карьеру в системе мадридского «Реала», сообщает Marca.
Рейес-младший будет выступать за юношескую команду мадридского клуба. Ранее он выступал в составе «Леганеса» и выиграл с командой национальный турнир, став лучшим бомбардиром соревнования.
Напомним, Хосе Антонио Рейес погиб в субботу, 1 июня, в результате автомобильной аварии. Автомобиль футболиста Mercedes Brabus S550 вылетел с трассы и загорелся. Столкновения с другим транспортным средством не было. Вероятной причиной трагедии могла стать лопнувшая шина на скорости 237 км/ч.
Рейес является воспитанником «Севильи». За родной клуб он выступал в периоды с 2000 по 2004 год и с 2012 по 2016 год. Всего за «Севилью» он провёл 242 матча и забил 37 мячей. С командой он выиграл три трофея.
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