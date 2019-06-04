Лучший бомбардир «Анжи» пополнит состав «Ахмата»

Как стало известно «Чемпионату», венесуэльский нападающий «Анжи» Андрес Понсе подпишет контракт с «Ахматом».

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Понсе провёл в составе махачкалинского «Анжи» 27 матчей и стал лучшим бомбардиром команды с 5 мячами.

Сезон-2018/19 «Анжи» завершил на 15-м месте в турнирной таблице Премьер-Лиги, вылетев, таким образом, в ФНЛ. В 30 играх команда из Махачкалы набрала 21 очко. Из-за финансовых проблем клуб может прекратить своё существование, отказавшись от участия в ФНЛ



Зимой 22-летний нападающий получал предложения от «Универсидад Католика» из Чили и «Орландо Сити» из MLS. Оба клуба были готовы выплатить «Анжи» сумму отступных в размере € 300 тыс., но переход так и не состоялся.