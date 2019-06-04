Депай: сборной Нидерландов пора начать выигрывать трофеи

Полузащитник сборной Нидерландов Мемфис Депай рассказал о своих ожиданиях перед решающими матчами в Лиге наций. В 1/2 финала голландцы сыграют 6 июня с командой Англии.

«Во-первых, на кону стоит трофей. Это очень важный момент для нас. Наша команда представляет собой сплав молодости и опыта, у нас шикарный коллектив. Нам пора начать выигрывать трофеи, приобрести менталитет победителей. Именно это качество есть у всех успешных команд. Осталось два матча, и мы очень близки к своей цели.

Соперник действительно очень непростой. Это команда, футболисты которой регулярно завоевывают трофеи. Там игроки «Манчестер Сити», а также финалисты нынешней Лиги чемпионов УЕФА. Матч будет хороший, пусть и очень тяжёлый. Я уверен, что нам по силам одержать победу», — приводит слова Депая пресс-служба УЕФА.