Рахимов: вероятно, у «Спартака» есть причины не рассматривать мою кандидатуру

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал слова наставника «Тамбова» Александра Григоряна, который уверен, что Рахимов должен быть назначен в «Спартак». Григорян заявил, что «квалификация и навыки Рахимова на уровне, да и он бывший игрок клуба. Так какого чёрта он не тренер «Спартака»? Потому что он таджик».

«Воспринимаю последнюю фразу как шутку. Саша имеет право на свое мнение. А то, что таджик-не таджик, не думаю, что это имеет значение. Скорее всего, у «Спартака» есть другие причины не рассматривать мою кандидатуру. Честно, не знаю какие. Уверен в своей квалификации, знаю, на что способен как тренер. Проблем с самооценкой у меня нет.

У кого-то одно мнение, у кого-то другое. И, наверное, не нужно здесь лукавить и говорить, что нет разницы. Естественно, позитив доставляет больше удовлетворения, чем негатив. Но чем дольше ты в футболе, тем проще относишься к любым моментам, касающимся тебя.

Готов ли к «Спартаку»? Провокационный вопрос. Понятно, что это легендарный клуб. Работать там непросто, так как высоко давление как со стороны болельщиков, так и руководства. Народная команда всё-таки. Но, если коллектив видит твою уверенность, то всё будет нормально. Как только появится недоверие, сразу станет сложнее. Но и здесь ты должен стараться гнуть свою линию. Не важно какой это клуб", — цитирует Рахимова Sportbox.