«Интеру» предложили подписать контракт с Косельни, клуб отказался

Миланский «Интер» отказался от возможности заполучить защитника лондонского «Арсенала» Лорана Косельни.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, итальянскому клубу было предложено заключить соглашение с 33-летним футболистом, однако нерадзурри посчитали, что в их команде достаточно игроков оборонительного плана.



Косельни защищает цвета «Арсенала» с 2010 года и за девять лет успел завоевать с «канонирами» три Кубка и два Суперкубка Англии. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2020 года.



В минувшем сезоне французский защитник принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола, а также получил 1 жёлтую карточку. «Арсенал» по итогам кампании занял пятое место в турнирной таблице первенства и не сумел пробиться в Лигу чемпионов.



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