Семь футболистов «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»

Полиция продолжает расследование матча 38-го тура испанской Примеры «Вальядолид» – «Валенсией» (0:2), который состоялся 18 мая.
Как сообщает El Mundo, сразу семь футболистов хозяйской команды подозреваются в сдаче игры. По информации следствия, игроки сделали ставки на матч в размере € 10 тыс. и должны были получить в два раза больше, если «Вальядолид» проиграл бы в обоих таймах, что в итоге и произошло. Отмечается, что в сговоре находились только сами футболисты и в отношении руководства клубов никаких подозрений нет.
Напомним, «Валенсия» благодаря победе гарантировала себе попадание в Лигу чемпионов, а «Вальядолид» на тот момент уже сохранил место в Примере. «Летучие мыши», набрав 61 очко, финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице первенства. «Вальядолид» (41) занял 17-ю строчку, опередив вылетевшую «Жирону» на четыре очка.
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