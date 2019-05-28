Матч «Вальядолид» — «Валенсия» заинтересовал правоохранительные органы Испании
Правоохранительные органы Испании сомневаются в честном характере матча 38-го тура Примеры между «Вальядолидом» и «Валенсией» (0:2). Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на передачу Espejo Publico.
По данным источника, речь идёт не о сговоре между клубами, а о ставках некоторых футболистов на исход матча.
Напомним, что «Валенсия» благодаря победе гарантировала себе попадание в Лигу чемпионов, а «Вальядолид» на тот момент уже сохранил место в Примере. Победу «летучим мышам» принесли голы Карлоса Солера и Родриго Морено.
«Валенсия», набрав 61 очко, финишировала на четвёртом месте в турнирной таблице Примеры. «Вальядолид» (41) занял 17-е место, опередив вылетевшую «Жирону» на четыре очка.
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