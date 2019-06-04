В Северной Осетии прошёл турнир Дзагоева для молодых футболистов

С 1 по 3 июня в Северной Осетии проходил турнир среди футболистов 2010 года рождения, организованный полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым. Об этом сообщает официальный сайт футболиста.
В турнире приняли участие 12 команд из Владикавказа, Беслана, Нальчика, Махачкалы, Цхинвала, Ставрополя, Пятигорска и Санкт-Петербурга. Победителем стал владикавказский клуб «Юность-2», второе место заняла ставропольская команда «Кожаный мяч». Оба клуба сыграют в финале чемпионата ДФЛ «Большие звёзды светят малым». Третье место — у петербургского «Адмиралтейца».
Турнир посетили известные осетинские футболисты. Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов и защитник «Ахмата» Заурбек Плиев провели жеребьёвку. Инспектором матчей был экс-хавбек ЦСКА и сборной России Алан Кусов.
Награды участники получили из рук Дзагоева и министра спорта Северной Осетии Владимира Габулова. Каждый из юных футболистов получил в подарок рюкзак Nike. Победителям турнира вручили новую игровую форму, бронзовый и серебряный призёры получили по сетке мячей.
Лучшим вратарём турнира признали Александра Куригу, он получил перчатки Игоря Акинфеева. Лучшему защитнику Арсению Зиберову вручили футболку Кирилла Набабкина, полузащитнику Арсену Бестаеву — майку Николы Влашича, а нападающему Анатолию Гуссоеву — майку Фёдора Чалова. Лучший игрок турнира Арсен Бурдзиев стал обладателем футболки Алана Дзагоева.
После церемонии награждения юные футболисты посетили кинотеатр «Алания Синема» и посмотрели мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2».
«После турнира классные эмоции. Боевая игра, яркий финал, сумасшедшая атмосфера на трибунах! В этом году у нас двенадцать команд, в том числе из Санкт-Петербурга. Есть планы и дальше расширять географию, приглашать команды из Ростова, Краснодара. В этом возрасте я также тренировался, играл и просил известных футболистов, чтобы они мне на руке расписались. Надеюсь, что являюсь для детей неким примером, они видят, чего могут достичь. Моему сыну всего 3 года, он надевает майку «Барселоны», бегает, бьёт по мячу и говорит, что он футболист. Очень активный. Не знаю, станет ли он футболистом, — время покажет», — поделился Дзагоев эмоциями от турнира.
«Организаторы турнира — молодцы, я остался под впечатлением. Дети маленькие, а уже стараются играть в комбинационный, зрелищный футбол, зрелый не по годам. На стадионе практически полные трибуны — ярая поддержка, которая создаёт футбольную атмосферу. Спасибо Алану за вклад в развитие футбола в нашей республике. Я вижу, что он не просто спонсирует турнир, а продумывает все организационные моменты до мелочей», — сказал Габулов.
- 4 июня 2019
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