Паратичи: обсудим возможный трансфер Погба с новым тренером «Ювентуса»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи отметил, что намерен обсудить возможный трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в туринский клуб с новым главным тренером команды.
«Погба? Мы обсудим возможный трансфер игрока с новым тренером „Ювентуса“. Что касается Сарри, то для нас, итальянцев, соблазн возвращения домой всегда силён. Все знают, что здесь отличная еда и комфортные условия. Если говорить серьёзно, существует ряд тренеров, которых мы рассматриваем. У нас есть чёткие идеи, и мы над ними работаем. У нас нет временных рамок, поэтому мы назовём имя нового тренера через некоторое время», — приводит слова Паратичи Goal.com.
Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 105 млн. В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл 35 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 13 голов (7 — с пенальти) и отдал 9 результативных передач. Контракт игрока с манкунианцами действует до лета 2021 года.
- 4 июня 2019
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