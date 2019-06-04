Семеду попросил «Барселону» продать его в «Атлетико»

Португальский защитник «Барселоны» Нелсон Семеду намерен перебраться в мадридский «Атлетико», утверждает Goal.
По данным источника, футболист попросил руководство каталонского клуба продать его в стан «матрасников». Португалец недоволен количеством игрового времени в «Барселоне», а мадридцы предлагают ему место в стартовом составе. Реакция «Барселоны» пока не разглашается. Сумма отступных в контракте игрока составляет € 100 млн.
Семеду перешёл в «Барселону» летом 2017 года из «Бенфики». Сумма трансфера составила € 35,7 млн. В минувшем сезоне 25-летний португалец принял участие в 26 матчах испанского национального чемпионата (20 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с каталонцами действует до лета 2022 года.
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