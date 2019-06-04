Зобнин и Джикия написали Промесу, что ждут его в «Спартаке»

Футболисты «Спартака», защитник Георгий Джикия и полузащитник Роман Зобнин, выразили надежду, что нидерландский полузащитник Квинси Промес вернётся в стан красно-белых.

Джикия и Зобнин отреагировали на комментарий Промеса, который ранее написал «да» в ответ на пост «Верите ли вы, что Промес вернётся в „Спартак“?» в «инстаграме» Spartak_Redwhitenews.

«Мы тебя ждём! Надеюсь, ты скоро вернёшься домой», — написал Зобнин.

«Ждём тебя, Bratuxa», — оставил комментарий Джикия.

Напомним, Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вместе с клубом стал чемпионом России сезона-2016/17, а также завоевал бронзовые медали в сезоне-2017/18 и выиграл Суперкубок России в 2017 году.

В августе 2018 года «Спартак» продал в «Севилью» Промеса, который подписал контракт до 2023 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании хавбек принял участие в 33 матчах, забил два гола и отдал три голевые передачи.