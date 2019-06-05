Чернов: никакой отпуск не нужен ради игры в сборной

Защитник сборной России Евгений Чернов рассказал об атмосфере в стане национальной команды в преддверии отборочных матчей Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипра.
«Настроение в команде прекрасное, готовимся в хорошем режиме. У нас нет никакой расслабленности, полностью концентрируемся на предстоящих матчах и будем добиваться результата. Тактика? Пусть это останется пока у нас на поле, вы всё увидите в игре. Выйду я или нет, решает тренерский штаб. Всё зависит от них.
Прекрасно воспринял то, что вместо отпуска буду находиться в расположении сборной команды. Никакой отпуск не нужен ради игры в сборной. Тут очень хорошо находиться, тренироваться с командой и готовиться к отборочным матчам, лучшее, что может быть. Как проводим свободное время? В основном отдыхаем, спим, фильмы и сериалы смотрим, читаем», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 5 июня 2019
-
14:02
-
13:53
-
13:44
-
13:42
-
13:30
-
13:24
-
13:22
-
13:21
-
13:16
-
13:00
-
12:54
-
12:38
-
12:36
-
12:24
-
12:22
-
12:02
-
11:49
-
11:35
-
11:23
-
11:20
-
11:05
-
11:04
-
10:44
-
10:37
-
10:30
-
10:18
-
10:06
-
09:56
-
09:44
-
09:42
-
09:27
-
09:24
-
09:10
-
08:52
-
08:32