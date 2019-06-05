Черчесов изучал статистику, Кудряшов спасал голову от солнца. Фото с тренировки
Сегодня, 5 июня, в Подмосковье на учебно-тренировочной базе в Новогорске национальная команда России провела очередную тренировку в рамках подготовки к матчам отборочного цикла Евро-2020 с командами Кипра и Сан-Марино.
В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске, 11 июня — Кипр в Нижнем Новгороде.
Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 5 июня 2019
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