Черчесов изучал статистику, Кудряшов спасал голову от солнца. Фото с тренировки

Сегодня, 5 июня, в Подмосковье на учебно-тренировочной базе в Новогорске национальная команда России провела очередную тренировку в рамках подготовки к матчам отборочного цикла Евро-2020 с командами Кипра и Сан-Марино.

В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске, 11 июня — Кипр в Нижнем Новгороде.

Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.