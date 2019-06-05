Беленов дисквалифицирован на 2 матча за оскорбительный жест в сторону фанатов

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о наказании вратаря «Уфы» Александра Беленова, который показал оскорбительный жест болельщикам после своего удаления в ответном стыковом матче за место в Российской Премьер-Лиге с «Томью» (0:1).

«Болельщики «Томи» использовали пиротехнику, штраф — 25 тысяч рублей. Также они скандировали нецензурную лексику, за это клуб наказан на 10 тысяч. В этом матче произошло дисциплинарное нарушение, которое не было зафиксировано в рапорте делегата, поэтому мы рассматривали этот эпизод по материалам СМИ. На заседании по видеосвязи присутствовал Беленов, он подтвердил, что использовал этот жест, за что принёс извинения. С учётом того что это дисциплинированный футболист, мы приняли решение дисквалифицировать его на два матча РПЛ с учётом автоматической дисквалификации», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.