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Трансфер Салаха в «Ливерпуль» снизил уровень исламофобии в Мерсисайде

Трансфер Салаха в «Ливерпуль» снизил уровень исламофобии в Мерсисайде
Футбол / Англия 0

Переход египетского нападающего Мохамеда Салаха в «Ливерпуль» положительно повлиял на криминогенную обстановку в районе Мерсисайд, в котором базируется клуб, утверждает Sky Sports.

По данным источника, после трансфера форварда количество преступлений на почве расовой ненависти в Мерсисайде снизилось на 18,9%. Кроме того, как показало исследование, количество антимусульманских твитов, опубликованных фанатами клуба, сократилось вдвое.

Исследование проводили четверо профессоров Стэнфордского университета, которые проанализировали 936 преступлений, а также 15 млн твитов от британских футбольных фанатов и опросили более 8000 фанатов «Ливерпуля».

В завершившемся сезоне «Ливерпуль», в составе которого выступают четверо мусульман — Салах, Наби Кейта, Шердан Шакири и Садио Мане, стал победителем Лиги чемпионов.

Салах подумал, что журналистка хочет его поцеловать, и выставил руку
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