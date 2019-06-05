Трансфер Салаха в «Ливерпуль» снизил уровень исламофобии в Мерсисайде

Переход египетского нападающего Мохамеда Салаха в «Ливерпуль» положительно повлиял на криминогенную обстановку в районе Мерсисайд, в котором базируется клуб, утверждает Sky Sports.
По данным источника, после трансфера форварда количество преступлений на почве расовой ненависти в Мерсисайде снизилось на 18,9%. Кроме того, как показало исследование, количество антимусульманских твитов, опубликованных фанатами клуба, сократилось вдвое.
Исследование проводили четверо профессоров Стэнфордского университета, которые проанализировали 936 преступлений, а также 15 млн твитов от британских футбольных фанатов и опросили более 8000 фанатов «Ливерпуля».
В завершившемся сезоне «Ливерпуль», в составе которого выступают четверо мусульман — Салах, Наби Кейта, Шердан Шакири и Садио Мане, стал победителем Лиги чемпионов.
- 5 июня 2019
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