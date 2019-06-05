Верзилов сравнил забег модели в финале Лиги чемпионов с акцией Pussy Riot

Участник группы Pussy Riot Пётр Верзилов сравнил забег американской модели и актрисы Кинси Волански в финале Лиги чемпионов с акцией Pussy Riot.
«Насколько я знаю, та девушка выбежала, чтобы прорекламировать сайт её бойфренда Виталия Здоровецкого. А мы в своей акции преследовали задачу выстроить художественную образность. Смысл был не просто в том, чтобы выбежать на поле.
Ну вот смотрите, на поле появляются полицейские и как бы вмешиваются в спортивное действо. Так и в России человек хочет жить своей жизнью, заниматься своими делами, но в его жизнь абсолютно беспричинно могут ворваться сотрудники полиции и начать свою собственную игру. Как раз наличие образности отличает ту акцию от простого выбегания на поле.
С Виталием Здоровецким мы знакомы крайне шапочно. Что самое трогательное, не всем известно, что он выбежал на поле после нашей акции в финале ЧМ. Когда Путин, Макрон и остальные награждали участников матча, он вырвался на поле посреди всей этой суеты, но его сразу задержали. Помню, когда после игры нас привезли в отделение, я увидел, что в одной из комнат сидел перепуганный Здоровецкий. Причём в окружении не полицейских, а сотрудников ФСБ, знакомыми мне по моей оппозиционной деятельности. А они-то напугать могут», — сказал Верзилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.
Напомним, Кинси выбежала на поле в первом тайме финальной игры Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Ливерпуль» (0:2). После того как имя Волански стало известно, количество подписчиков на её «инстаграм» резко начало расти. Менее чем за сутки на модель подписалось более 2 млн человек.
- 5 июня 2019
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