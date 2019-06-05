Источник: «Реал» объявит о переходе Азара в ближайшие часы

Мадридский «Реал» объявит о трансфере полузащитника «Челси» и сборной Бельгии Эдена Азара в ближайшие часы, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, сумма трансфера составит около € 100 млн. Ранее сообщалось, что в качестве бонуса за выступления Азара в «Реале» «Челси» может получить дополнительно до € 15 млн.



Текущее соглашение 28-летнего бельгийца с лондонским клубом истекает летом следующего года. Ранее «Челси» предпринимал попытки договориться с футболистом о подписании нового соглашения, однако достичь договорённости стороны так и не смогли.



Азар перешёл в «Челси» в 2012 году из французского «Лилля». В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл в английской Премьер-лиге 37 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.