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Молодёжная сборная России уступила чехам в товарищеском матче

Молодёжная сборная России уступила чехам в товарищеском матче
Футбол / Прочие турниры 0

Молодёжная сборная России проиграла сверстникам из Чехии в товарищеском матче. Встреча проходила в Леоганге (Австрия) на стадионе «Штайнберг». Обслуживал игру австрийский арбитр Кристофер Егер.

Единственный гол в игре был забит на 45-й минуте. Его автором стал форвард чешской команды Ондржей Шашинка.

Уже завтра команда завершит свой сбор в Австрии и вернётся в Россию. Участие в сборе принимали 23 игрока.

Напомним, в отборочном турнире молодёжного чемпионата Европы 2021 года сборная России попала в пятую группу. Соперниками команды Михаила Галактионова станут молодёжные сборные Болгарии, Эстонии, Латвии, Польши и Сербии. Первый матч российская сборная проведёт 6 сентября на своём поле со сверстниками из Сербии.

Товарищеские матчи U21. Июнь 2019
05 июня 2019, среда. 19:00 МСК
Чехия U21
1 : 0
Россия U21
1:0 – Шашинка – 45
Объявлен состав молодёжной сборной России на матч с Чехией
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