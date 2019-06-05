Молодёжная сборная России уступила чехам в товарищеском матче

Молодёжная сборная России проиграла сверстникам из Чехии в товарищеском матче. Встреча проходила в Леоганге (Австрия) на стадионе «Штайнберг». Обслуживал игру австрийский арбитр Кристофер Егер.

Единственный гол в игре был забит на 45-й минуте. Его автором стал форвард чешской команды Ондржей Шашинка.

Уже завтра команда завершит свой сбор в Австрии и вернётся в Россию. Участие в сборе принимали 23 игрока.

Напомним, в отборочном турнире молодёжного чемпионата Европы 2021 года сборная России попала в пятую группу. Соперниками команды Михаила Галактионова станут молодёжные сборные Болгарии, Эстонии, Латвии, Польши и Сербии. Первый матч российская сборная проведёт 6 сентября на своём поле со сверстниками из Сербии.