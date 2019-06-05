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Источник: «Ростов» заинтересован в услугах защитника «Гётеборга» Старфельта

Источник: «Ростов» заинтересован в услугах защитника «Гётеборга» Старфельта
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Гётеборга» Карл Старфельт может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает Fotboll Direkt.

По информации источника, в услугах 24-летнего шведского футболиста заинтересован «Ростов». Отмечается, что трансферт Старфельта в российский клуб может состояться в ближайшее время. Контракт шведского защитника с «Гётеборгом» рассчитан до 31 декабря 2020 года.

В минувшем сезоне Старфельт принял участие в 12 матчах за «Гётеборг» в чемпионате Швеции и отметился забитым мячом.

«Ростов» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. Чемпионом России в минувшем сезоне стал петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли московский «Локомотив» и «Краснодар».

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