Источник: «Ростов» заинтересован в услугах защитника «Гётеборга» Старфельта
Защитник «Гётеборга» Карл Старфельт может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает Fotboll Direkt.
По информации источника, в услугах 24-летнего шведского футболиста заинтересован «Ростов». Отмечается, что трансферт Старфельта в российский клуб может состояться в ближайшее время. Контракт шведского защитника с «Гётеборгом» рассчитан до 31 декабря 2020 года.
В минувшем сезоне Старфельт принял участие в 12 матчах за «Гётеборг» в чемпионате Швеции и отметился забитым мячом.
«Ростов» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. Чемпионом России в минувшем сезоне стал петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли московский «Локомотив» и «Краснодар».
- 5 июня 2019
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