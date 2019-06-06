Модель: Неймар начал меня насиловать, на мои крики он не реагировал

Модель Нажила Триндади, обвинившая нападающего «ПСЖ» Неймара в изнасиловании, впервые появилась на телевидении и рассказала свою версию происходившего в парижском отеле.



«Я общалась с Неймаром как с обычным человеком. Он меня страстно желал и спросил, когда я смогу прийти к нему. Я ответила, что не могу прийти из-за финансовых проблем и работы. Тогда он заверил, что может решить все проблемы. Мне очень хотелось с ним встретиться. В отеле Неймар вёл себя агрессивно, он был совершенно не похож на того человека, которого я знала. Он начал меня целовать, раздевать, и поначалу мне это нравилось. Но дальше он стал действовать грубо.



Оказалось, что у него не было презерватива, и я сказала, что так не пойдёт, на этом всё и закончится. Но он продолжал. Мне было больно, и я громко сказала: „Хватит, мне больно“. Он ответил: „Ну извини, красотка“. Он не останавливался и больше никак не реагировал на мои крики. Неймар развернул меня и начал насиловать, бить. Когда всё закончилось, я пребывала в шоке. Только потом осознала, что произошло. Хочу, чтобы он заплатил за этот поступок. Для меня это не вопрос денег. Если бы мне нужны были деньги, я бы пошла по более простому пути», — сказала Триндади в интервью телеканалу SBT.

Видео с Неймаром и девушкой, обвинившей его в изнасиловании, появилось в соцсети