Глушенков: забей мы в самом начале встречи, уверен, обыграли бы Чехию

Полузащитник молодёжной сборной России Максим Глушенков поделился эмоциями после товарищеского матча с командой Чехии (U21), который завершился поражение россиян со счётом 0:1.
«На первых минутах у нас была отличная возможность для взятия ворот. После подачи со штрафного мяч попал в штангу, на добивании раньше всех оказался Калугин, но его удар не достиг цели. Потом у нас еще было несколько моментов, которые мы не довели до логического завершения. Под занавес первого тайма пропустили непонятный гол, чехи буквально затолкали мяч в сетку. Во втором тайме мы хотели реабилитироваться, стали быстрее двигать мяч, прибавили в скорости. Чехи больше не доходили до наших ворот.
В свою очередь у нас было много стандартов, из которых мы не смогли выжать ответный гол. После перерыва мы играли очень хорошо, контролировали мяч, открывались между линиями – это как раз то, что мы тренировали на сборе. Думаю, нам не хватило немного удачи, чтобы добиться положительного результата. У Чехии хорошая, боевая команда. Сильна в единоборствах, любит пободаться, потолкаться. Ничего сверхъестественного на поле они не показали, но свой шанс использовали. Забей мы в самом начале встречи, уверен, что выиграли бы. Причем, скорее всего, с крупным счетом", – цитирует пресс-служба РФС Глушенкова.
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