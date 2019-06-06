Заха: почти каждый матч меня называют обезьяной или ниггером
Ивуарийский нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха признался, что почти на каждом матче он подвергается расистским оскорблениям. 26-летний игрок является воспитанником «Кристал Пэлас». В 2013 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед», но через некоторое время вернулся в родной клуб.
«Почти каждый матч меня называют обезьяной, ниггером или что-то типа того. Представьте, если бы я позволил подобным высказываниям влиять на свою игру. Я не знаю, действительно ли мы животные или нет, но разве это нормально? Почему они кричат эти вещи, сидя рядом со своим пятилетним сыном? А уже после игры ты становишься нормальным отцом и возвращаешься к своей работе? Люди не говорят о таких вещах», — цитирует Заха издание The Jackal.
«Кристал Пэлас» готов продать Заха за € 90 млн
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