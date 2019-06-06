Сунесс: «Реал» и «Барселона» будут крутиться вокруг Салаха и Мане

Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс выразил мнение, что нападающие команды Садио Мане и Мохамед Салах станут целями других топ-клубов Европы в летнее межсезонье.



«Реал» и «Барселона» будут крутиться вокруг Салаха и Мане. Думаю, один из них точно станет чьей-то трансферной целью этим летом. И «сливочные», и сине-гранатовые сейчас находятся в стадии перестройки, и в межсезонье они постараются купить всех, кого удастся.



«Ливерпуль» – огромный клуб, и они доказали своё возвращение в число лучших, дважды выйдя в финал Лиги чемпионов, но очень многим игрокам трудно сказать «нет», когда за ними приходят «Реал» и «Барселона». Мы уже видели, как это работает. Луису Суаресу и Филиппе Коутиньо нравилось играть за «Ливерпуль», но, когда «Барса» их захотела, они уже не думали ни о чём другом. Теперь то же предстоит испытать Салаху и Мане», — цитирует Сунесса Independent.ie.



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