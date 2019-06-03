12 игроков, которых Клопп сделал звёздами футбола

Юрген Клопп выиграл Лигу чемпионов после того, как дважды останавливался в полушаге от трофея: с «Боруссией» в 2013 году и с «Ливерпулем» в 2018 году. Мало что сравнится с победой в главном клубном турнире Европы, но у Клоппа есть качество, которое делает его достижения ещё более ценными. Его команды всегда состоят из игроков, которые именно под его руководством вышли на новый уровень игры.

По количеству «открытых» или открывшихся по-новому футболистов у него нет соперников среди топ-тренеров. Более того, некоторые из его звёзд играли на высоком уровне только, когда их тренером был Клопп, а в новых командах или у других тренеров испытывали трудности. Вот несколько наиболее ярких примеров того, как на игроков действует фактор Клоппа.

1. Марио Гётце

Воспитанник

Талант Гётце был очевиден с детства. Он вызывал такой интерес, что в академии «Боруссии» ему даже запрещали общаться с прессой. Клопп подводил его к основе постепенно: в сезоне 2009/10 Марио несколько раз появился на поле в Бундеслиге, а следующем сезоне закрепился в основе. Та «Боруссия» была контратакующей машиной, слово гегенпрессинг ещё было в новинку, и Гётце, разгоняющий атаки и раздающий голевые передачи, быстро стал главной звездой команды. Но красиво попрощаться не удалось: Гётце договорился о переходе в «Баварию» и к моменту финала Лиги чемпионов уже все знали, что он будет играть против своей будущей команды. В итоге, финал Гётце пропустил, а «Боруссия» проиграла. Но в новой команде так и не адаптировался. Сильный сезон 2013/14 закончился победным голом на чемпионате мира – тогда Гётце всерьёз сравнивали с с Месси. С тех пор его карьера пошла на спад. Через два года он за 22 млн евро вернулся в «Боруссию». Сейчас в порядке, но с Месси его уже никто не сравнивает.

Марио Гётце и Юрген Клопп Фото: Thorsten Wagner/Bongarts/Getty Images

2. Роберт Левандовски

Куплен за 5 млн евро

Роберта скауты «Боруссии» нашли в «Висле» и купили за пять млн евро, когда поляку исполнился 21 год. Первое время он делил игровые минуты с Барриосом, а в триумфальном сезоне 2011/12 стал основным форвардом. 22 гола в чемпионате, победа в Бундеслиге, интерес топ-клубов – сезон определённо удался. В следующем году Левандовски улучшил результативность, забив 24 гола в чемпионате и 10 в Лиге чемпионов. На фоне этих успехов он стал ещё одним игроком, который отказался продлевать контракт. В последнем сезон он снова много забивал (20 голов в чемпионате) и снова занял второе место в Бундеслиге, а потом бесплатно ушёл в «Баварию». На тот момент его рыночная стоимость по оценке Transfermarkt составляла 50 млн евро. Уже пять лет Роберт- основной центрфорвард «Баварии». И несмотря на постоянные слухи о переходе в «Реал», он постоянно остаётся. Видимо, останется и сейчас.

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3. Синдзи Кагава

Куплен за 350 тыс. евро

Классический пример игрока, который в прессинг-машине Клоппа был звездой, а за её пределами не сумел подтвердить уровень. Его нашли в клубе «Сересо Осака», он без раскачки влился в состав «Боруссии», провёл два сезона на высоком уровне и был продан в «МЮ» за 16 млн евро. Не заиграл и через два года вернулся в «Боруссию», он уже в два раза дешевле. В 2019 году играл в «Бешикташе» в аренде – не совсем тот уровень, которого можно было бы ожидать, учитывая, что Кагаве всего 30 лет.

Синдзи Кагава и Юрген Клопп Фото: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

4. Матс Хуммельс

Куплен за 4 млн евро

Воспитанник «Баварии» оказался не нужен Оттмару Хитцфельду и отдан «Боруссии». Под руководством Клоппа он в паре с Невеном Суботичем образовал суперсвязку центральных защитников, которые идеально дополняли друг друга. В Дортмунде Хуммельс провёл семь лет и прошёл не только весь путь становления команды с Клоппом, но и перестройку с Томасом Тухелем. А потом поступил стандартным для игрока «Боруссии» образом: перешёл в «Баварию». По крайней мере, за деньги: дортмундцы выручили за лидера 35 млн евро.

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5. Нури Шахин

Воспитанник

Ещё один типичный пример «фактора Клоппа». Центральный полузащитник выделялся огромной работоспособностью и стал монстром прессинга. Но потом соблазнился предложением «Реала» и в команде Жозе Моуринью совершенно потерялся. Он был отдан в аренду «Ливерпулю», а потом продан обратно в «Боруссию» всего за семь млн евро. И под руководством Клоппа провёл ещё два сильных сезона. Сейчас в «Вердере».

6. Марко Ройс

Воспитанник

Редкий случай: игрок, который заиграл у Клоппа, не стал переходить в «Баварию» или куда-то ещё, а остался в «Боруссии» и продолжил классно играть при других тренерах. Если бы ещё не травмы… Сезон 2018/19 наконец обошёлся без тяжёлых травм, и Ройс был в порядке: в 27 матчах в Бундеслиге забил 17 голов и отдал восемь голевых передач.

Юрген Клопп и Марко Ройс Фото: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

7. Филиппе Коутиньо

Куплен за 13 млн евро

Бразилец стал частью «Ливерпуля» ещё при Брендане Роджерсе. Он не сразу закрепился, но со временем стал довольно важным игроков. Тем не менее именно при Клоппе случился прорыв. В сезоне 2015/16, первом при немецком тренере, Филиппе при всего 24 матчах в старте набрал 13 голов и голевых передач – его личный рекорд на тот момент. В следующем сезоне он заметно улучшил свои показатели. Фирменные дальние удары и отличный разрезающий пас позволили отличиться в АПЛ 13 раз и семь раз ассистировать партнёрам. Ну, а потом стандартная для звёзд Клоппа история: Коутиньо очень захотел в «Барселону», клуб не сумел его удержать, зато получил за него 140 млн евро, не считая бонусов. Кажется, в «Барселоне» погорячились.

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8. Роберто Фирмино

Куплен за 40 млн евро

Когда его подписывали, сделка казалась странной. Молодой атакующий полузащитник «Хоффенхайма» классно играл в подыгрыше и неплохо бил издали – даже с учётом наценки для клубов АПЛ сумма была высоковатой. Но пришёл Клопп, и сейчас 40 млн за Фирмино кажутся отличной сделкой. Немец выжал максимум из умения Роберто играть без мяча. Он даёт старт прессингу, создаёт зоны для фланговых нападающих – и по-прежнему хорош в подыгрыше. Плюс Фирмино стал намного сильнее внутри штрафной и чаще забивает голы классической «девятки» — с близкого расстояния после прострелов.

9. Эндрю Робертсон

Куплен за 9 млн евро

В «Халле» думали, что это хорошая сделка. Робертсон был универсалом, но никогда не казался игроком, который может сильно влиять на игру команды. У Клоппа шотландец раскрылся. Он разнообразно поддерживает атаку: раздаёт диагонали, навешивает, играет низом, это ставит защитников в тупик. 11 голевых передач в АПЛ – доказательство. Естественно, работоспособность Робертсона тоже пригодилась. Он – лучший в «Ливерпуле» по количеству отборов за 90 минут.

10. Трент Александер-Арнольд

Воспитанник

Решение отдать Ната Клайна в аренду в «Борнмут» посреди сезона было довольно рискованным. С другой стороны, его можно понять: при невероятном прогрессе Трента для него просто не было места. 20-летний англичанин в прошлом сезоне активно применялся Клоппом в ротации состава, а в этом сезоне просто разрывает бровку. У него 12 голевых пасов в АПЛ и три в Лиге чемпионов. Александер-Арнольд – машина навесов (в два раза больше подач, чем у ближайшего преследователя по команде) и при этом успевает отрабатывать в обороне. И всё это в 20 лет, так что он ещё будет прогрессировать.

11. Мохамед Салах

Куплен за 42 млн евро

И снова: когда он переходил, в Англии считали, что 40 млн за такого игрока – это много. Салах не заиграл в «Челси», а в «Роме» показал быстрым, техничным вингером, но точно не претендентом на «Золотой мяч». Клопп перевёл его на 10 метров ближе к чужим воротам – и египтянин преобразился. 44 гола за «Ливерпуль» во всех турнирах – он стал главной сенсацией сезона 2017/18. Тогда же его стали называть игроком одного сезона. Но Мохамед доказал, что критики ошибаются. Он забил не так много, но всё равно разделил звание лучшего бомбардира АПЛ. И, в конце концов, именно его гол принёс клубу победу в Лиге чемпионов.

В детстве он играл мячом из носков и хотел закончить с футболом. История Салаха От улиц египетской деревушки до финала ЛЧ.

12. Садио Мане

Куплен за 41 млн евро

Просто факт: тройка форвардов «Ливерпуля», Мане, Фирмино и Салах в сумме стоила меньше, чем клуб заработал на продаже Филиппе Коутиньо. В принципе, это всё, что нужно знать о том, как Клопп развивает игроков. Мане пришлось трудно: из-за Салаха его перевели на непривычный левый фланг, но и там сенегалец адаптировался. В первый сезон на новой позиции забил 10 голов в АПЛ, во второй – стал вместе с Салахом лучшим бомбардиром лиги. А ведь до этого он никогда в карьере не забивал и 20 голов в чемпионате за сезон.

Мане – лидер атаки «Ливерпуля». Садио рвёт всех На самом деле сенегалец был хорош всегда, но никто этого не замечал.

Бонус: ван Дейк и Алисон

Эти два игрока пришли за огромные деньги. И на них изначально возлагали большие надежды: они должны были сделать команду сильнее здесь и сейчас. И даже с учётом того, что центральный защитник и вратарь в сумме обошлись в 146 млн евро, они не просто оправдали ожидания, но и превзошли их. Ван Дейк провёл выдающийся сезон, ни разу в 64 играх не позволив обойти себя на дриблинге. Алисон сделал главное: в решающий момент не подвёл команду в финале Лиги чемпионов. И даже несколько раз спас.