Фернандес на позитиве и техничный Черчесов. Фото с тренировки сборной России
Сегодня, 6 июня, в Подмосковье на учебно-тренировочной базе в Новогорске национальная команда России провела очередную тренировку в рамках подготовки к матчам отборочного цикла Евро-2020 с командами Кипра и Сан-Марино.
В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске, 11 июня — Кипр в Нижнем Новгороде.
Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 6 июня 2019
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