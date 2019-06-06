Бабаев рассказал о позиции ЦСКА в отношении расширения РПЛ до 18 клубов

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев обозначил позицию клуба в отношении возможного расширения Российской Премьер-Лиги до 18 клубов. В настоящий момент в первенстве выступают 16 команд.



«Мы сегодня обсуждали вопрос о расширении лиги до 18 команд, большинство высказалось «за», притом абсолютное большинство. Но с оговорками.



Позиция ЦСКА такова, что мы должны быть уверены, что команды, которые пополнят Премьер-Лигу, будут готовы с точки зрения инфраструктуры. Мы уже прошли тот этап, когда болельщики приходили на старые и не всегда безопасные для жизни и здоровья стадионы. Хочется, чтобы после чемпионата мира мы привыкали к хорошему, а не возвращались в неприятное прошлое. Также должны быть чёткие финансовые критерии для команд ФНЛ, которые планируют попасть в РПЛ. Создана рабочая группа, в течение двух недель мы проанализируем ситуацию и будет сообщено общее решение», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Большинство клубов РПЛ выступило за увеличение числа участников лиги