Бабаев: ещё надеемся, что ЦСКА удастся найти компромиссное решение по Бекао

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию СМИ, согласно которой защитник «армейцев» Родриго Бекао может перейти в «Удинезе» в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что российский клуб не сумел договориться с футболистом по условиям личного контракта.

«Я не буду комментировать слухи по поводу Бекао. Мы на связи с футболистом. То, что переговоры могут параллельно вести другие клубы, — не сюрприз. Мы пока ещё надеемся, что нам удастся найти компромиссное решение», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Родриго перешёл в ЦСКА летом 2018 года на правах аренды из бразильского клуба «Баия». В сезоне-2018/19 23-летний защитник принял участие в 28 матчах чемпоната России (все — в стартовом составе).