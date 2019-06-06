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Поддерживаете ли вы расширение РПЛ до 18 клубов?

Поддерживаете ли вы расширение РПЛ до 18 клубов?
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 6 июня, стало известно, что большинство клубов Российской Премьер-Лиги проголосовало за увеличение числа участников чемпионата России до 18. На сегодня в высшем дивизионе выступают 16 клубов, это количество остаётся неизменным с 1998 года.

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: поддерживаете ли вы расширение Премьер-Лиги до 18 клубов?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

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