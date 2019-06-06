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Бабаев объяснил, как будет устроен календарь РПЛ после расширения до 18 клубов

Бабаев объяснил, как будет устроен календарь РПЛ после расширения до 18 клубов
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об изменениях в календаре Российской Премьер-Лиги после её расширения с 16 до 18 клубов.

«Когда играть, если будет 18 команд? Мы планируем более раннее начало и более позднее окончание чемпионата. Например, если в предстоящем сезоне первый тур планируется на 14 июня, то с 18 командами он начинался бы на неделю раньше.

Помимо этого обсудили инфраструктуру для проведения матчей в зимнюю погоду. Понятно, что в идеале у стадиона должна быть крыша, но вряд ли такое можно исправить. Но у нас есть варианты, которые позволят играть в формате 18 команд, несмотря на все сложности календаря.

Безусловно, календарь должен составляться так, чтобы такие команды, как «Енисей», не играли домашние матчи в холодные месяцы. И при 16 командах есть такие проблемы, а если расширять лигу, нужно подходить ещё более тщательно к данному вопросу», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Бабаев рассказал о позиции ЦСКА в отношении расширения РПЛ до 18 клубов
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