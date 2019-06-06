Источник: «Челси» принял предложение «Реала» по Азару

«Челси» принял предложение «Реала» в размере € 100 млн по своему вингеру Эдену Азару, утверждает AS.
По информации источника, об этом сегодня, 6 июня, был уведомлен сам 28-летний игрок, который сейчас находится в расположении сборной Бельгии. Сумма трансфера составит € 100 млн без учёта бонусов. Контракт между «Королевским клубом» и футболистом будет заключён предположительно на пять лет. О трансфере «сливочные» могут объявить уже сегодня, однако в Федерации футбола Бельгии уже исключили возможность отъезда Азара из расположения сборной ввиду предстоящих матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном (8 июня) и Шотландией (11 июня).
Азар перешёл в «Челси» в 2012 году из французского «Лилля». В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл в английской Премьер-лиге 37 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.
- 6 июня 2019
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