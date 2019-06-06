Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»

«Рубин» на своём официальном сайте объявил о назначении исполняющим обязанности главного тренера команды Романа Шаронова, до последнего времени возглавлявшего с молодёжной командой.
«Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Рубин». 42-летний специалист на протяжении двух предыдущих сезонов возглавлял тренерский штаб молодежной команды клуба.
Роман Шаронов – легенда клуба, в качестве игрока пережил с нашей командой все ее успехи в новейшей истории: выходил с «Рубином» в Премьер-лигу, завоевывал первые в истории клуба «бронзу» и «золото» чемпионата России, Кубок и Суперкубок России, обыгрывал «Барселону», «Интер», «Атлетико», доходил до четвертьфинала Лиги Европы. После завершения карьеры игрока работал в системе клуба: курировал подготовку молодых футболистов, был тренером в Академии, затем перешел на работу в молодежную команду", — сказано в заявлении «Рубина».
- 6 июня 2019
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