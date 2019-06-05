Источник: Шаронов возглавит «Рубин»

Новым главным тренером «Рубина» станет наставник молодёжной команды казанского клуба Роман Шаронов, сообщает Спорт Бизнес Online.
По информации источника, продолжат работу в клубе и войдут в тренерский штаб 42-летнего специалиста Олег Кузьмин, который отвечает за стандартные положения, тренер вратарей Сергей Козко и специалист по физподготовке из Испании Хавьер Сальсес.
Не исключается также вариант, при котором Шаронов получит должность исполняющего обязанности главного тренера. Если команда под его руководством выдаст удачный старт в новом сезоне, клуб предложит ему полноценный контракт. В противном случае «Рубин» будет готов обратиться к другим кандидатурам на пост наставника команды — Юрию Уткульбаеву («Нефтехимик») или молодым специалистам, имеющим опыт работы в РПЛ.
- 5 июня 2019
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