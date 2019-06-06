Шишкин: Глушакову лучше уйти из «Спартака». Не пойму, за что его так невзлюбили

Защитник «Крыльев Советов» Роман Шишкин читает, что полузащитнику московского «Спартака» Денису Глушакову стоит сменить команду.



«Денис переживает. К сожалению, так случилось, что все эти ситуации сильно ударили по его жизни — развод и прочее… И у меня бывали неудачные периоды, как и у каждого футболиста. Но он сильный человек, точно со всем справится.



Конечно, слив переписок, аудио — это настоящая провокация. Кому-то это выгодно. Но ему не стоит обращать на это внимание. Надо делать так, как считаешь нужным.



Реакция болельщиков? Ему было неприятно, как и любому другому футболисту на его месте. Тем более после неплохой карьеры в «Спартаке». Он всегда мечтал стать чемпионом, что и сделал, отдав много сил команде. Не знаю, почему фанаты так невзлюбили его. Если честно, всех деталей не знаю и лезть не хочу. Но могу сказать, что Денис всегда с душой относился к «Спартаку» и никаких подводных дел не совершал.



Думаю, он, скорее всего, покинет команду. Учитывая все последние события… Он сам всё понимает. Денис находится в таком возрасте, что ещё хочет играть и может что-то доказать на поле. На мой взгляд, ему будет лучше уйти и зарекомендовать себя в другом месте», — цитирует Шишкина Sport24.

Павлюченко: Глушакову лучше уйти из «Спартака», там он тухнет